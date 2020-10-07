Domates yüklü Tır devrildi - Son Dakika

Domates yüklü Tır devrildi

07.10.2020 13:16
Domates yüklü Tır devrildi, System.String[]

Erzurum'un Aşkale ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Tır yan yattı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Tır yan yattı. Tır da yüklü domatesler karayoluna savruldu.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Erzurum'un Aşkale ilçesinde Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halindeki 07 ALJ 573 plakalı Domates yüklü TIR Aşkale Belediyesi Kır Düğün Salonu mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje düşerek yan yattı. Tır yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada sürücü N.C hafif yaralı olarak kurtulurken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Kaza sonrası yola savrulan domatesler vatandaşlar tarafından toplandı. - ERZURUM

Domates yüklü Tır devrildi
Domates yüklü Tır devrildi
Domates yüklü Tır devrildi
Domates yüklü Tır devrildi
Domates yüklü Tır devrildi
Domates yüklü Tır devrildi

Domates, Erzurum, Aşkale, TIR, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Domates yüklü Tır devrildi - Son Dakika

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