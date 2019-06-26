Domates yüklü TIR devrildi, şoför öldü
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ANTALYA'nın Kaş ilçesinde köprüden Eşen Çayı kıyısına devrilen domates yüklü TIR'ın şoförü Hacı Musa Demirci (50), yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:19 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde köprüden Eşen
Çayı kıyısına devrilen domates yüklü TIR'ın şoförü Hacı Musa Demirci
(50), yaşamını yitirdi.
Kaza, Kaş ile Muğla
'nın Seydikemer
ilçesini bağlayan Kınık
Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Hacı Musa Demirci yönetimindeki 01 D 4479 plakalı domates yüklü TIR, sürücünün kontrolünden çıkıp, köprüden yaklaşık 10 metre yükseklikten Eşen Çayı kıyısına devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kasasındaki domateslerin etrafa saçıldığı TIR'ın şoförü Hacı Musa Demirci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araçtan çıkarılan Demirci'nin cenazesi morga konuldu.
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