Son Dakika Haberleri: Domates yüklü tır traktöre çarptı: 2 yaralı
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Domates yüklü tır traktöre çarptı: 2 yaralı

36 dakika önce

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde domates yüklü tırın, traktöre çapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Domates yüklü tır traktöre çarptı: 2 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde domates yüklü tırın, traktöre çapması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah G'nin kullandığı 72 AAF 073 plakalı domates yüklü tır, Şanlıurf- Diyarbakır kara yolunun 40'ıncı kilometresinde plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen traktöre çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi, traktörün saman yüklü römorku da şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırdaki domateslerin yola saçılması sonucu bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmanın ardından açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:58 Kaynak: AA
Diyarbakır, Şanlıurfa, Hilvan, Güncel
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