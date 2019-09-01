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Domatesi bırakıp, ejder meyvesi yetiştirmeye başladı

4 saat önce

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 2 yıl önce domates ekmekten vazgeçip, bölgede ilk kez ejder meyvesi fidanı diken çiftçi Mehmet Bulut (55), serasındaki 1800 ağaçta olgunlaşan meyveleri toplamaya başladı.

Domatesi bırakıp, ejder meyvesi yetiştirmeye başladı, System.String[]

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 2 yıl önce domates ekmekten vazgeçip, bölgede ilk kez ejder meyvesi fidanı diken çiftçi Mehmet Bulut (55), serasındaki 1800 ağaçta olgunlaşan meyveleri toplamaya başladı. Bulut, "Ejder meyvesi üretiminden memnunuz. Masrafı çok fazla değil ve bakımı kolay yapılıyor" dedi.

Avrupa'da 'Ananasın krallığına son veren meyve' olarak anılan ve Türkiye'de bazı yerlerde yetiştirilmeye başlanan ejder meyvesi, Muğla'nın Ortaca ilçesinde de üretildi. Örtü altı sebze üreticiliği yapan Mehmet Bulut, maliyetlerin yüksek olması nedeniyle 2 yıl önce serasındaki domateslerin yerine ejder meyvesi fidanı dikti. Bulut, 2 dönümlük serasında dikili 1800 ağaçta olgunlaşan meyveleri toplamaya başladı. Ana vatanı Vietnam olan meyve, ilaç sanayisinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında da kullanılıyor. Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor. Yetiştirilme aşamasında kimyasal gübre, ilaç kullanılmaması ve yüksek getirisi dolayısıyla üreticilerin tercih ettiği ejder meyvesinin tanesi, 15- 20 liradan satılıyor.

Çiftçi Mehmet Bulut, 40 yıl domates üreticiliği yaptıklarını belirterek, "Domatesin masrafları ağırdı ve bizi sıkıntıya sokmaya başladı. 3 yıl önce Mersin'de, Mehmet Tanrıverdi'nin ejder meyvesini ürettiğini öğrendim. Kendisiyle telefonla irtibata geçtim. Aldığımız olumlu cevap sonrası biz de harekete geçtik. 2 dönüm alanda üretim yapıyoruz. Mayıs ayında tomurcuklanma başladıktan 2 ay sonra meyveler hasada uygun hale geliyor. Yılda 8 kez ürün verebiliyor. Temmuz ayının başından aralık ayının sonuna kadar hasat yapılabiliyor. Ürünümüz şu ana kadar hiç elimizde kalmadı. Ejder meyvesi üretiminden memnunuz. Masrafı çok fazla değil ve bakımı kolay bir şekilde yapılıyor" dedi.

Mehmet Bulut'un eşi Emine Bulut (49) da ejder meyvesindeki kazançtan memnun olduklarını söyledi.

Mehmet Bulut, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:51 Kaynak: DHA
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