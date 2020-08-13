Domatesi virüs vurdu - Son Dakika

Domatesi virüs vurdu

Troper Mozaik Virüsü domates üreticilerini perişan etti

Üretici fabrikaların taahhütlerini yerine getirmemesinden şikayetçi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde domates tarlalarında görülen Troper Mozaik Virüsü tarlalardaki bir çok domates fidesini kuruttu. Mahsulünü erken eken çiftçi virüsten zarar görmezken, geç hasatta durum vahim.

Bandırma'nın Aksakal Mahallesi'nde bulunan domates üreticileri hem tarlalarındaki mahsulü etkisi altına alan Troper Mozaik adlı virüsten hem de fabrikaların taahhüt verdikleri alış fiyatını düşürmesinden dolayı çifte şok yaşıyor. Mahsulün ekiminden bir ay sonra ortaya çıkan ve bulaştığı fideleri adeta kurutan virüs nedeniyle dönümde 10-15 ton olan rekoltenin bu yıl 6-7 tonlara kadar düşmesi ve bunun da domates fiyatlarına tezgahlarda zam olarak yansımasına neden olacağı ifade edildi. Virüsün Manyas ve Karacabey Ovaları'ndaki domates tarlalarında da etkili olduğu öğrenildi.

Aksakal Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Özcan Muslu, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Aksakal Mahallesi civarında 10 bin dönüme yakın bir alanda domates üretimi gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra mısır, pancar ve biber ekimi de yapılıyor. Bu yıl domates ekiminin bir ay sonrasında Troper Mozaik adlı bir virüs fidelere bulaştı. Bu virüs adeta bulaştığı fideleri kurutuyor. Mahsulün kalitesini düşürüyor. Aksakal çevresinde önceki senelerde ekilen domateste dönüm başına 10-15 ton rekolte alıyorduk. Bu yıl ise virüs nedeniyle mahsulün bir çoğu kurudu. Bu nedenle rekoltenin dönüm başına 6-7 tonlara düşmesini bekliyoruz" dedi.

Üretici fabrikaların taahhütlerini yerine getirmemesinden şikayetçi

Bir yandan virüsün mahsullerine verdiği zararı en aza indirmekle meşgul olan Aksakallı çiftçiler bir yandan da hasadını yaptıkları mahsulleri civardaki salça fabrikalarına götürdüklerinde fiyat şoku yaşıyor. Aksakal Mahallesi'nde ikamet eden Çiftçi İsmail Süngü, domates ekim ve hasat maliyetlerinde artışların yaşandığını ifade ederek, "Mahsullerimize bulaşan virüs nedeniyle senede 5 sefer ilaç attığımız tarlalarımıza haftada bir ilaç atar olduk. Ben kendi tarlama 7 günde bir ilaç atmak zorunda kaldım ve 9 kez ilaçladım. Tabi bu da maliyeti arttırdı. Bunun yanı sıra fabrikalar taahhüt ettikleri fiyatlara alım yapmamaya başladı. Fabrikalardan bricks dahil 575 kuruştan taahhüt almıştık. Fakat şimdi bu fiyat 450 kuruşa kadar düştü. Daha alım döneminin başlarındayız. Alımlar hızlanması ve fabrikalarda ürünlerin artması ile fiyatlar 300 kuruşlara kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu da yarı yarıya fiyatın azalması demek" diye konuştu.