Domatesin kurusu da salçası da döviz kazandırıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Domatesin kurusu da salçası da döviz kazandırıyor - Son Dakika Ekonomi

Domatesin kurusu da salçası da döviz kazandırıyor

7 saat önce

Türkiye'de üretilen kuru domates en fazla ABD'ye gönderilirken, domates salçası ise en çok Irak tarafından tercih ediliyor.

Domatesin kurusu da salçası da döviz kazandırıyor, System.String[]

Türkiye'de üretilen kuru domates en fazla ABD'ye gönderilirken, domates salçası ise en çok Irak tarafından tercih ediliyor.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye'nin sebze meyve mamulü ihracatı yılın 3 ayında yüzde 11 artarak 375 milyon dolardan 417 milyon dolara yükseldi.

Dondurulmuş sebzeden turşuya, meyve suyundan reçele kadar birçok kalemi bünyesinde bulunduran "mamul kategorisi"nde yer alan domates salçası da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 36 milyon 800 bin dolardan 46,5 milyon dolara çıktı.

Salçanın yüzde 80'ini Irak'a

Yaklaşık 80 ülkede yemeklere lezzet katan Türk salçasının çok büyük kısmı Orta Doğu ülkeleri tarafından tercih edildi. Domates salçasını en fazla talep eden ülke 34 milyon dolarla Irak olurken, bunu 4 milyon dolarla Almanya izledi.

Yaz aylarında güneşte kurutulan ve ağırlık olarak kahvaltılarda tercih edilen kuru domatesin ihracatı ise yılın 3 ayında yüzde 12 artarak 21 milyon dolardan 24 milyon dolara çıktı.

Kuru domates ihracatında ilk sırada 3 milyon 600 bin dolarla ABD yer alırken, bu ülkeyi 3 milyon 400 bin dolarla İtalya ve 3 milyon 200 bin dolarla Almanya izledi.

"Mamul ihracatının oranı artıyor"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Türkiye'nin ihracatının kilogram başına değerini artırmak için katma değerli ürünlere yöneldiklerini söyledi.

Klasik ihraç ürünlerinin yanına yenilerine de hızla eklediklerini ifade eden Uçak, "Ürünlerimizi ihraç ederken ne yaş meyve sebzeden vazgeçiyoruz ne de mamulü ikinci plana atıyoruz, hatta son yıllarda toplam ihracatımız içinde mamullerin oranı giderek artıyor. Bunun daha da artması için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Salçanın daha çok doğu kültüründe yemeklerde kullandığından dolayı Irak pazarında daha çok tercih edildiğine işaret eden Uçak, "Kuru domates ise ABD'de kahvaltıları süslüyor, İtalya'da pizzaları ve makarnaları. Salça ihracatında son yıllarda Japonya'ya bir artış gözleniyor. Ocak-mart döneminde Japonya'ya 2 milyon 400 bin dolarlık salça ihraç ettik." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüsle mücadele döneminde herkesin evde kalması gerektiğine değinen Uçak, "Evde kalıyoruz ama ihracattan vazgeçmiyoruz. Tüm mesaimiz insan sağlığını ilk sırada tutarak Türk ekonomisine katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:04 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi         
17:32
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı         
17:24
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı         
17:15
19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu         
17:12
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi         
17:06
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular         
17:04
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş         
17:00
Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı         
16:52
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu         
16:45
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
16:41
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi         
16:41
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:39
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım         
16:38
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi         
16:32
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim         
16:29
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi         
16:27
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi         
16:24
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel         
16:22
Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor         
16:20
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi         
16:16
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı         
15:56
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu         
15:54
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli? Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?         
15:50
Ünlü sunucu Diletta Leotta, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman Ünlü sunucu Diletta Leotta, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman         
15:32
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak         
15:28
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı         
15:18
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı         
15:14
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor         
15:13
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?         
15:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 18:04:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Domatesin kurusu da salçası da döviz kazandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]