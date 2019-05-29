“Domatesin satış fiyatı işçilik maliyetini bile karşılamıyor“
38 dakika önce
Domates satış fiyatının işçilik ücretlerinin bile altında kaldığına belirten CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, böyle devam ederse, üreticinin ürünü tarlada bırakacağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:03
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