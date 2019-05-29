Son Dakika Haberleri: “Domatesin satış fiyatı işçilik maliyetini bile karşılamıyor“
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“Domatesin satış fiyatı işçilik maliyetini bile karşılamıyor“

38 dakika önce

Domates satış fiyatının işçilik ücretlerinin bile altında kaldığına belirten CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, böyle devam ederse, üreticinin ürünü tarlada bırakacağını ifade etti.

“Domatesin satış fiyatı işçilik maliyetini bile karşılamıyor“, System.String[]
Domates satış fiyatının işçilik ücretlerinin bile altında kaldığına belirten CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, böyle devam ederse, üreticinin ürünü tarlada bırakacağını ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:03 
Antalya, Cumhuriyet Halk Partisi, İşçi, Ekonomi
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