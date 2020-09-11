Domatesler, 30 bin dekar alanda toprakla buluşuyor

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2020–2021 örtü altı sebze sezonu için 30 bin dekar alanda domates dikimleri yapılıyor.

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca'da bu yıl 30 bin dekar alanda domates üretimi yapılacak. Yaklaşık 55 bin dekar alanda örtü altı sebze üretimi yapılan Kumluca'da üretimin yüzde 65'ini domates üretimi oluşturuyor. Yaklaşık 10 gündür devam eden domates dikimleri aralıksız sürüyor.

Domates üreticisi Ergün Eren bu zamanda, sıcakta üreticilerin var güçleri ile çalıştıklarını belirterek, "Kış mevsiminde hazırlık sıcakta olmayınca olmuyor. Kış aylarına kalınca sebze yetişmiyor. Eken domateslerimizin bir kısmı dikildi. Şimdi ikinci kısmı dikiliyor. Üçüncü kısmı ise inşallah Ekim ayında dikilecek. Bunları Kasım Aralık ayında hasada başlayacağız. Bu üretim Mayıs ve en son Temmuz ayında biter. Ağustos'ta dikenler Martta bitirir. Eylülde dikenler Mayısta bitirir. Ekimde dikenler de Temmuz ayında bitirirler Allah'ın izni ile" dedi.

Biber, patlıcan, salatalık ve kabak gibi ürünlerinin de üretiminin devam edeceği Kumluca'da üretimin kesintiye uğramaması için domates dikimleri Ağustos ayından Martın son günlerine kadar kademeli olarak devam edecek.