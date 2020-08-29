Kadıköy, Sahrayıcedid Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen ufak çaplı kazada seyyar domates satıcısının arabası yan yattı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü başta olmak üzere durakta otobüs, dolmuş bekleyen vatandaşlar ile taksi durağındaki esnaf dökülen domatesleri toplamak için seferber oldu.
Kadıköy'de Sahrayıcedid Mahallesi Güzide Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen ufak çaplı kazada seyyar domates satıcısının el arabasına bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan el arabasındaki domatesler yola döküldü. Kilolarca domatesin döküldüğünü gören otobüs ve dolmuş durağında bekleyen vatandaşlar, taksi durağı esnafı domatesleri toplamak için seferber oldu. Bir süre tek şeritten trafiğin akışı kesilirken öte taraftan vatandaşlar hep birlikte domatesleri kasalara yerleştirdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 09:55 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Domatesleri yola savrulan seyyar satıcıya vatandaşlar yardım etti - Son Dakika