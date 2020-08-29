Domatesleri yola savrulan seyyar satıcıya vatandaşlar yardım etti - Son Dakika

Domatesleri yola savrulan seyyar satıcıya vatandaşlar yardım etti

İSTANBUL - Kadıköy, Sahrayıcedid Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen ufak çaplı kazada seyyar domates satıcısının arabası yan yattı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü başta olmak üzere durakta otobüs, dolmuş bekleyen vatandaşlar ile taksi durağında ki esnaf dökülen domatesleri toplamak için seferber oldu.

Dökülen domatesleri kasalara hep birlikte yerleştirdiler

Kadıköy, Sahrayıcedid Mahallesi, Güzide Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen ufak çaplı kazada seyyar domates satıcısının el arabasına bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan el arabasındaki domatesler yola döküldü. Kilolarca domatesin döküldüğünü gören otobüs ve dolmuş durağında bekleyen vatandaşlar, taksi durağı esnafı domatesleri toplamak için seferber oldu. Bir süre tek şeritten trafiğin akışı kesilirken öte taraftan vatandaşlar hep birlikte domatesleri kasalara yerleştirdi.