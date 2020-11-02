Domateste bir önceki aya göre yüzde 6.88, sebzede yüzde 22.28, meyvede yüzde 6.69 artış yaşandı - Son Dakika

Domateste bir önceki aya göre yüzde 6.88, sebzede yüzde 22.28, meyvede yüzde 6.69 artış yaşandı

02.11.2020 11:02
Domateste bir önceki aya göre yüzde 6.88, sebzede yüzde 22.28, meyvede yüzde 6.69 artış yaşandı, System.String[]

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ekim ayında Antalya hallerinde işlem gören domates, yaş meyve ve sebzenin miktarı ve fiyat hareketleri değişimi açıklandıEkim ayında miktar endeksleri, bir önceki aya göre aylık domateste yüzde 6.88, sebzede yüzde 22.28 ve meyvede yüzde 6.69 arttı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ekim ayında Antalya hallerinde işlem gören domates, yaş meyve ve sebzenin miktarı ve fiyat hareketleri değişimi açıklandı

Ekim ayında miktar endeksleri, bir önceki aya göre aylık domateste yüzde 6.88, sebzede yüzde 22.28 ve meyvede yüzde 6.69 arttı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yıllık ise domateste yüzde -52.78, sebzede yüzde -42.15 ve meyvede yüzde -33.73 azaldı. Ekim ayında fiyat endeksleri bir önceki aya göre domateste yüzde 79.21, sebzede yüzde 40.64 ve meyvede yüzde 11.57 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise domateste yüzde 140.51, sebzede yüzde 59.92 ve meyvede yüzde 49.16 arttı.

Domates, sebze ve meyve işlem miktarları, Ekim ayında bir önceki aya göre ortalama olarak yüzde 14.5 düzeyinde arttı.

Domates, sebze ve meyve işlem fiyatları da Ekim ayında bir önceki aya göre ortalama olarak yüzde 26.11 düzeyinde artış yaşadı. Domates miktar ve fiyat endekslerinde son beş yılın Ekim aylarındaki rekor yıllık değişimleri ise miktarda yüzde -52.78 azalışla ve fiyatta ise yüzde 140.51 artışla gerçekleşti.

Sebze miktar ve fiyat endekslerinde son beş yılın Ekim aylarındaki rekor yıllık değişimleri, miktarda yüzde -42.15 azalışla ve fiyatta ise yüzde 59.92 artışla gerçekleşti. Meyve miktar endeksinde son beş yılın Ekim aylarındaki rekor yıllık değişimi yüzde -33.73 azalışla gerçekleşirken, fiyat endeksinde ise yüzde 49.16'lık artış yaşandı.

Bir önceki aya göre domates işlem miktar endeksi, Ekim ayında yüzde 6.88 artış gösterdi ve geçen yıldaki yüzde 126.25'lik artışın altında kaldı. İşlem fiyatı endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 79.21 ile artışını sürdürdü. Bir önceki aya göre sebze işlem miktar endeksi, Ekim ayında yüzde 22.28 ile artışını sürdürdü ancak geçen yılın yüzde 92.88'lik artışının altında kaldı. İşlem fiyat endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 40.64 yükseldi ve geçen yıldaki yüzde 0.21'lik fiyat artışını da aştı.

Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi, Ekim ayında yüzde 6.69 yükseliş gösterdi. Bu yükseliş, geçen yıldaki yüzde 9.61'lik artışın altında kaldı. İşlem fiyat endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 11.57 artış gösterirken, geçen yılın Ekim ayındaki yüzde 10.84'lük artışın üzerinde gerçekleşti. - ANTALYA

Domateste bir önceki aya göre yüzde 6.88, sebzede yüzde 22.28, meyvede yüzde 6.69 artış yaşandı
Domateste bir önceki aya göre yüzde 6.88, sebzede yüzde 22.28, meyvede yüzde 6.69 artış yaşandı
Domateste bir önceki aya göre yüzde 6.88, sebzede yüzde 22.28, meyvede yüzde 6.69 artış yaşandı
Domateste bir önceki aya göre yüzde 6.88, sebzede yüzde 22.28, meyvede yüzde 6.69 artış yaşandı
Domateste bir önceki aya göre yüzde 6.88, sebzede yüzde 22.28, meyvede yüzde 6.69 artış yaşandı
Domateste bir önceki aya göre yüzde 6.88, sebzede yüzde 22.28, meyvede yüzde 6.69 artış yaşandı

Ticaret, Antalya, Domates, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Domateste bir önceki aya göre yüzde 6.88, sebzede yüzde 22.28, meyvede yüzde 6.69 artış yaşandı - Son Dakika Ekonomi


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