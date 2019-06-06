Domateste hedef 1 milyar dolarlık ihracat
44 dakika önce
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak, "Domates ve türevlerinde 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz.
Ege
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:53
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak, "Domates ve türevlerinde 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz." dedi.
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