Son Dakika Haberleri: Domateste hedef 1 milyar dolarlık ihracat
Son Dakika Ekonomi Haber

Domateste hedef 1 milyar dolarlık ihracat

44 dakika önce

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak, "Domates ve türevlerinde 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz.

Domateste hedef 1 milyar dolarlık ihracat, System.String[]
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak, "Domates ve türevlerinde 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:53 
Ege, İhracat, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı kararı Devletten ihtiyaç sahiplerine 16 farklı karşılıksız ödeme! Van'da konaklayacak yer kalmadı! Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi Kanada: Müze ziyaretçisi 40 yıldır açılamayan kasanın şifresini ilk seferde buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 13:37:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Domateste hedef 1 milyar dolarlık ihracat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]