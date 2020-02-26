Domateste kota artırımı haberi Kumlucalı üreticileri sevindirdi

Rusya'nın domates alımını 200 bin tona çıkarmasını duyurması, Kumlucalı çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.



Rusya'nın domates kotasının dolduğu ve Türkiye'den domates almayacakları şeklindeki açıklaması ile hayal kırıklığına uğrayan çiftçiler, kotanın 200 bin tona çıkarıldığı haberiyle sevindi.



Kumlucalı domates üreticisi Selim Bayraktar, bütün yıl boyu bin bir emekle yetiştirdikleri domateste kotanın dolduğuna ilişkin açıklamalarla endişeye kapıldıklarını belirterek, "Emek çekiyoruz bu kadar yetiştiriyoruz. Evdeki bebeğe baktığımız gibi emek veriyoruz bu domatese. Kota 200 bin tona çıkartılmış. Bizim için sevindirici bir haber oldu. Herkesin emeğinin karşılığını bulması iyi olur" dedi.



Üretici Emin Kuran ise domateslerin ellerinde kalacağı ihtimalinin endişe verici olduğunu belirterek, "Rusya domates alımını durdurmuş diyorlardı. Biraz da domateste fiyatları geri çekmişlerdi. Şu anda 200 bin ton alım başlayınca inşallah iyi bir satış olacaktır. Satamasak elimizde kalırdı. Fiyatlar 1 lira 50 kuruşa kadar düşerdi. Herkes rezil olurdu. Sokaklarda çöpe dökmeye başlardık. Çok masraf ediyoruz. Alıcı ve satıcı olarak herkes birbirinden ümit bekliyordu. Fiyatlar da iyileşirse daha güzel olur" dedi. - ANTALYA