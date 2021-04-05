'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu - Son Dakika

'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu

05.04.2021 11:13

'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu Zayıflamak için başlayıp şampiyonluğa kadar uzandı Kilolarından dolayı hayatı çekilmez hale gelen, 'Dombilik gel dombilik git' diye alay edilen gencin ibretlik başarı hikayesi 135'den, 76 kiloya düştü, Türkiye Vücut Geliştirme ve...

'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu

Zayıflamak için başlayıp şampiyonluğa kadar uzandı

Kilolarından dolayı hayatı çekilmez hale gelen, 'Dombilik gel dombilik git' diye alay edilen gencin ibretlik başarı hikayesi

135'den, 76 kiloya düştü, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde 2. oldu

ANTALYA - Antalya'da, 8 yıl önce 135 kiloya ulaşınca giyecek kıyafet bulamayan çevresinde, 'Dombilik gel, dombilik git' gibi dalga konusuna maruz kalan 41 yaşındaki İbrahim Sel, zayıflamak için mide ameliyatı yerine spora başladı. Azmiyle büyük yol alan ve 76 kiloya düşen İbrahim Sel, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmeleri 40-44 yaş klasik vücut geliştirme açık siklet kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Tüp mide ameliyatını kolay yol olarak görüp kabul etmedi

Konyaaltı ilçesinde yaşayan, Çevre ve Orman İl Müdürlüğünde kamu görevlisi olarak çalışan İbrahim Sel, çocukluğundan bu yana hızla kilo almaya başladı. Sel, 41 yaşında 135 kiloya ulaştı ve hayatı çekilmez bir hale geldi. Üzerine kıyafet bulamayan, merdiven inip çıkamayan çevresinde, 'dombilik gel, dombilik git' diye alay edilen ve en sonunda bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ya 'tüp mide ameliyatı olacaksın yada sporla kilo vereceksin' cevabını alan Sel, bir karar verdi. Tüp mide ameliyatını kolay yol olarak gören İbrahim Sel, ilk olarak evinin yanındaki parkta koşmaya başladı, ardından bir spor salonuna yazıldı. 7 yıl boyunca aralıklarla da olsa salona giden Sel, yavaş yavaş kilo vermeye başladı. 4 yılın sonunda 25 kilo veren Sel'in hayatında değişimler başladı. Adeta yeniden doğduğunu hisseden İbrahim Sel, çalışmalarına devam etti. 7 yıl sonunda 135'den 76 kiloya düşen Sel, hocalarının tavsiyesi ile vücudundaki değişimin bir başarı hikayesi olduğunu göstermek için Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katıldı. Sel, 40-44 yaş klasik vücut geliştirme açık siklet kategorisinde Türkiye ikincisi olmanın gururunu yaşadı. Zayıflamak için başladığı sporda birde başarı elde eden Sel'in en büyük hayali ise gelecek yıl birinci olup Milli Takıma seçilerek Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılmak.

"Dombili' diyorlardı"

Orman Bölge Müdürlüğünde kamu personeli olduğunu dile getiren İbrahim Sel, 8 yıl önce 135 kilo olduğunu ve zayıflamaya karar verdiğini anımsattı.

Araştırmalar yaptığını ve çevresinden mide küçültme ameliyatı olması yönünde telkinler verildiğini ifade eden Sel, " 135 kiloydum, ayakkabı bağcığımı bile zor bağlıyor, merdivenleri çıkamıyordum. Nefes nefese kalıyor, üzerime kıyafetlerin en büyüğünü bile zor buluyordum. Sosyal ortamında dalga geçmeler, dombilik gel, dombilik git' deniliyordu" diye konuştu.

Yerden iğne bile kaldıramayacağı söylendi

Bel ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede 'doktorun yerden çöp dahi kaldırmayacaksın' dediğini aktaran İbrahim Sel, " Kortizon iğne verildi ama ben yaptırmadım. Tüm yaşananları düşününce kilo vermeye karar verdim. En kolay yol tüp mide ameliyatı olmaktı. Obez olmuştum. İşin kolayı oydu, ben ameliyat olma taraftarı değildim. Yavaş yavaş mahallede parkta koşmaya başladım. Daha sonra spor salonuna yazıldım. Yavaş yavaş bölgesel çalışmaya başladım. Kardiyo ve yağ eritmeye yönelik çalışmalar yapmaya başladım. 4 yılın ardından 25 kilo civarı kilo verdim, hayatım değişmeye başladı. Özgüvenim yerine geldi, istediğim kıyafetleri giymeye başladım" dedi.

"Amacım zayıflamaktı"

Bölgesel ağırlıklı çalışmaya devam ettiğini vücudunda hayal bile edemediği değişimler yaşandığının altını çizen Sel," Bir zayıflama ile başladığı işte çok değişik yerlere doğru yol aldık. Amacım sadece zayıflamak, istediğim kıyafeti bulmak ve giyebilmekti. Özgüvenimin yerine gelsin, yürüyüşüm değişmesini istiyordum. Suat Akyol, Batuhan Güngör, Murat Çelik, Talha Karakaya, bendeki gelişimi görünce bir yarışmaya hazırlamaya karar verdi. 8 aylık sıkı bir ekip çalışmasıyla, yarışmada 40-44 kategorisinde podyumda Türkiye ikincisi oldum. Hayatımda ilk kez podyuma çıktım ve derece aldım. 2022'de tekrar yarışıp birinci olup Milli Takıma girmeyi hedefliyorum. Bu yıl kıl payı kaçırdık. Hedef Avrupa ve Balkanlarda Milli takımımızı temsil ederek Dünya Şampiyonası'na katılmak" diye konuştu.

'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu
'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu
'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu
'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu
'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu
'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu
'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu
'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu
'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu
'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu
'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu
'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu
'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu
'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu
'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu
'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu
'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu

Antalya, Türkiye, Milli, Sel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu - Son Dakika


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