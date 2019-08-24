Son Dakika Haberleri: Domdom ali'nin kardeşi hayatını kaybetti
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Domdom ali'nin kardeşi hayatını kaybetti

41 dakika önce

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Domdom ali'nin kardeşi hayatını kaybetti, System.String[]
MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Seçer, 'Bir süre önce, Hababam Sınıfı'nın diğer efsane oyuncuları ile birlikte ağırladığım Faruk Şavlı'nın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Oyuncumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim' dedi.
Cilt kanseri ile mücadele ettiği ileri sürülen ve Adana'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Şavlı için yarın memleketi Mersin'de tören düzenlenecek. Şavlı, kent merkezindeki Muğdat Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının son yolculuğuna uğurlanacak.
Merhum Şavlı, 'Domdom Ali' karakteri ile tanınan Feridun Şavlı'nın kardeşi olarak biliniyordu.


Vahap Seçer, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:14 Kaynak: DHA
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