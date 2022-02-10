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Domenec Torrent, Beşiktaş - Göztepe maçını takip etti - Son Dakika

Domenec Torrent, Beşiktaş - Göztepe maçını takip etti

10.02.2022 21:52
Domenec Torrent, Beşiktaş - Göztepe maçını takip etti

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile yardımcı antrenörleri, Beşiktaş - Göztepe maçını stattan takip etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile yardımcı antrenörleri, Beşiktaş - Göztepe maçını stattan takip etti. Sarı-kırmızılılar, 26. haftada deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Göztepe'yi ağırladığı mücadeleyi Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent de izledi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Torrent, Yardımcı Antrenörleri Jordi Gris Vila ve Jordi Guerrero Costa ile birlikte takip etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Domenec Torrent, Beşiktaş - Göztepe maçını takip etti

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Domenec Torrent, Galatasaray, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Domenec Torrent, Beşiktaş - Göztepe maçını takip etti - Son Dakika


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