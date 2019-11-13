Dominant Thiem

Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem, son üç gündür çok üst düzey seviyede oynuyor. Sezon Sonu Finalleri’nin ilk maçında, pazar günü Roger Federer’i 7-5’lik iki sette geçen 26 yaşındaki raket, dün ise Novak Djokovic’i 7-6, 3-6 ve 7-6’lık üç set sonunda mağlup etti. Üstelik son setin tie-break’inde 4-1’den geri gelerek maçı kazandı.

Büyük Üçlü dinlemiyor

Dünya beş numarası Thiem, dün akşam Djoker karşısındaki zaferle, bu sezon Büyük Üçlü’ye karşı sekizinci maçındaki altıncı galibiyetini almış oldu.

Rafael Nadal ile 2019’da iki kez karşılaşan Thiem, İspanyol raketi Barselona Açık’ta iki sette yenmişti. Roland Garros finalindeki mücadeleyi ise kazanan, dört set sonucunda Nadal olmuştu. Thiem, Djokovic ve Federer ile üçer kez karşılaştı. Madrid Masters’ta rakibinden set alamayan Avusturyalı raket, Roland Garros yarı finalinde rakibini beş setin ardından yenmişti. Dünkü maç ise Thiem’ın Djokovic karşısında bu sezon aldığı ikinci zaferdi.

Federer ile 2019’da kazandığı üç maçtan da galip geldi Thiem. Rakibini ilk olarak Indian Wells Masters finalinde 2-1 yenip kupayı alan dünya beş numarası, Madrid Masters çeyrek finalinde de Federer’e karşı 2-1 kazandı. Pazar günkü galibiyet ise bu zaferlerin üçüncüsü oldu.

26 yaşındaki oyuncu, son üç günde aldığı iki Büyük Üçlü galibiyetiyle, tarihin belki de en dominant üçlüsünün hepsini en az dörder kez mağlup eden dördüncü raket oldu. Thiem, kariyerinde Federer’i beş, Djokovic ve Nadal’ı ise dörder kez yendi. Bu başarıya daha önce Andy Murray, Juan Martin Del Potro ve Jo-Wilfried Tsonga imza atabilmişti.

Parlak 2019

Thiem’in iyi bir 2019 sezonu geçirdiğini söyleyebiliriz. Bu yıl tam beş şampiyonluk yaşadı Avusturyalı. İlk olarak Indian Wellsi kazandı ve bu onun ilk Masters şampiyonluğuydu.

Toprak kort sezonuna, beklenildiği üzere iyi başladı. ATP 500 seviyesindeki Barselona Açık’ta zafere ulaştı. Roland Garros’ta geçen yıl olduğu gibi finale kadar yükseldi. Ancak finalde yine Nadal duvarına çarptı. Bu sezonki bir diğer toprak kort şampiyonluğunu kendi evinde, Kitzbuhel’deki ATP 250 turnuvasında kazandı.

Sonbaharda ise sert kortta iki ATP 500 zaferi yaşadı Dominic Thiem. Avusturyalı raket; önce ekim ayının başında Çin Açık’ta, ardından ekim ayı sonunda Viyana’da, yani yine kendi evinde şampiyon oldu.

Bu yıl altı final oynayan Thiem, aynı sayıda finali en son 2016 yılında oynamıştı. Dünya beş numarası, o yıl altı finalden dört şampiyonluk çıkarabilmişti.

Altıncı zafer?

Thiem, bu yıl hâli hazırda beş şampiyonluk yaşayarak ve ilk Masters zaferine ulaşarak kariyerinin en iyi sezonuna imza atmış durumda. Ancak bir altıncı şampiyonluğa ulaşma ihtimali hiç de düşük değil. Federer ve Djokovic’i mağlup ederek Sezon Sonu Finalleri’nde yarı finale yükselmeyi garantiledi Avusturyalı raket. Yarın Matteo Berrettini karşısında yenilmesi, Thiem’in durumunu etkilemeyecek.

Yarı finalde Thiem’in karşısına Nadal, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas ve Alexander Zverev dörtlüsünden biri çıkacak. Olası bir finalde ise bu dörtlüden birinin, Djokovic-Federer maçının kazananının galibi ile oynayacağı maçı kazanan raket, Thiem’in rakibi olacak.

Avusturyalı, son iki maçındaki seviyesini korursa, bu sezonki altıncı zaferine ulaşması onun için yakın bir ihtimal gibi gözüküyor.