Dominic Calvert-Lewin'ın paylaşımı olay oldu!

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü.



Chelsea'yi 3-1 devirdikleri maçta attığı iki golle yıldızlaşan ve galibiyetin mimarı olan Dominic Calvert-Lewin, gol sevincini ait bir fotoğraf paylaştı.



Ancak İngiliz futbolcu, söz konusu paylaşımda fotoğrafın orijinali yerine ufak bir montaj yapılan halini kullandı. Dominic Calvert-Lewin'in kendisine 'six pack' yaptığı fark edildi.



Genç futbolcunun bu hareketi, sosyal medyada alay konusu oldu.







Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin, kendisine 'six pack' yaptı.