Son Dakika Haberleri: Dominic Calvert-Lewin'ın paylaşımı olay oldu!
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Dominic Calvert-Lewin'ın paylaşımı olay oldu!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü.

Dominic Calvert-Lewin'ın paylaşımı olay oldu!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü.


Chelsea'yi 3-1 devirdikleri maçta attığı iki golle yıldızlaşan ve galibiyetin mimarı olan Dominic Calvert-Lewin, gol sevincini ait bir fotoğraf paylaştı.


Ancak İngiliz futbolcu, söz konusu paylaşımda fotoğrafın orijinali yerine ufak bir montaj yapılan halini kullandı. Dominic Calvert-Lewin'in kendisine 'six pack' yaptığı fark edildi.


Genç futbolcunun bu hareketi, sosyal medyada alay konusu oldu.



Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin, kendisine 'six pack' yaptı.

Instagram, Everton, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:42 
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