Dominic Cummings: İngiltere'de polis Başbakan Johnson'ın başdanışmanının kısıtlamaları ihlal etmiş... - Son Dakika
BBC

Dominic Cummings: İngiltere'de polis Başbakan Johnson'ın başdanışmanının kısıtlamaları ihlal etmiş...

İngiltere'de Durham polisi sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında kentteki ailesini ziyaret eden Başbakan Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in kısıtlamalarla ilgili kuralları ihlal etmiş olabileceğini açıkladı.

Dominic Cummings: İngiltere'de polis Başbakan Johnson'ın başdanışmanının kısıtlamaları ihlal etmiş..., System.String[]

İngiltere'de Durham polisi sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında kentteki ailesini ziyaret eden Başbakan Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in kısıtlamalarla ilgili kuralları ihlal etmiş olabileceğini açıkladı. Johnson'ı zor durumda bırakan Cummings istifa etmemişti.

Cummings'in ailesini ziyaret ettiği Durham'daki polis yetkilileri, "onun sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiklerine dair bir veri bulunmadığından", bunun "hafif bir ihlal" olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Durham polisi, Cummings'in eşi ve çocuğuyla Londra'dan Durham'a yolculuğunun yasal sınırlar içinde olduğunu ancak Cummings'in daha sonra Durham'dan da Barnard Şatosu bölgesine gitmesinin "polis müdahalesi gerektirebilecek" özellikte olduğunu belirtti. Ancak polis bu konuda bir işlem yapılmayacağını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise "konunun kapanmış kabul edildiği" belirtildi.

Ancak muhalefetteki İşçi Partisi ile İskoçya Ulusal Partisi'nin yanı sıra 40 civarında Muhafazakar Partili milletvekili de Cummings'in istifa etmesini ya da görevden alınmasını istiyor.

Milyonlarca kişi tüm zorluklara rağmen kısıtlamalara uyarken Cummings'in seyahat etmesi eleştiriliyor ve hükümetin verdiği mesajı zayıflattığı belirtiliyor.

Cummings, koronavirüs belirtileri gösteren eşi ile birlikte kendilerini karantinaya almak üzere Londra'dan 430 km uzaktaki Durham'a ve iki hafta sonra da Durham'dan 80 km uzaktaki Barnard Castle'a gidişinin "makul" ve yasal olduğunu belirtmiş ve pişman olmadığını ifade etmişti.

Başbakan Johnson da danışmanını desteklemiş ve hakkında soruşturma açmayı reddetmişti.

Dominic Cummings'in sokağa çıkma kısıtlamalarının yürürlükte olduğu bir dönemde, ailesiyle birlikte anne ve babasını ziyaret ettiğinin ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalar, İngiltere'de son günlerde gündemde.

Cummings, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Londra'dan Durham'a gitmesinden dolayı pişman olmadığını ve istifa etmeyeceğini söylemiş ve özür dilememişti.





Johnson: Kısıtlamalar biraz daha hafifletilecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiğini belirterek, bazı kısıtlamaların biraz daha hafifletileceğini açıkladı.

Boris Johnson, bugün düzenlediği günlük bilgilendirme toplantısında, koronavirüs nedeniyle görülen can kayıplarının 7 günlük hareketli ortalamasının 256'ya gerildiğini, bu sayının salgının zirve noktasına ulaştığı Nisan ayı ortasında 687 olduğunu belirtti.

Johnson, "Bugüne kadar birlikte elde ettiğimiz kazanımların tamamını bir anda kenara atamam ve atmayacağım. Dolayısıyla yaptığımız değişiklikler de sınırlı ve temkinli olacak" dedi.

Johnson, iki yaş grubu için daha okullarda eğitimin Pazartesi'den itibaren başlayacağını ve 15 Haziran'dan itibaren otomobil bayi gibi bazı perakende satış noktalarının açılacağını duyurdu.

Açık alanda 6 kişi toplanabilir

Johnson, kamuya açık alanlarda ve bahçe gibi özel açık hava alanlarında toplanmasına izin verilen kişi sayısını da altıya yükselttiklerini bildirdi.

Aynı evde yaşamayan kişiler bir araya geldiğinde 2 metrelik sosyal mesafe kuralları geçerli olacak.

Johnson, "İngiliz halkına verdiğimiz, attığımız ve atacağımız tüm adımların verilere ve bilimsel tavsiyelere uygun olacağı taahhüdünü yinelemek istiyorum" dedi ve bazı bölgelerde salgının yayılma hızının yeniden artması halinde gerekli önlemlerin tekrar devreye alınacağını vurguladı.

Hükümetin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance da virüsü bulaştırma katsayısı olarak bilinen R0 sayısının şu anda 0,7 ile 0,9 aralığında olduğunu söyledi.

Boris Johnson, İngiltere, Polis, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 09:07 

Son Dakika Dünya Dominic Cummings: İngiltere'de polis Başbakan Johnson'ın başdanışmanının kısıtlamaları ihlal etmiş... - Son Dakika Dünya

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