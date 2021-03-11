Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Büyükelçisini kabul etti
11.03.2021 14:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Tınca'nın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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