Dominik Cumhuriyeti Kongre üyesi, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nden bir Kongre üyesinin ABD'nin Florida eyaletinde uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Miami kentindeki Federal Savcılık Bürosu, Dominik Cumhuriyeti Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Miguel Andres Gutierrez Diaz'ın (58) pazartesi gecesi ülkeye giriş yaparken havaalanında gözaltına alındığını açıkladı.

Diaz, dün hakim karşısına çıkarılırken, tutuklu yargılanmak üzere hapse atıldı.

Diaz ve diğer şüpheliler, ABD'de uyuşturucu kaçaklığı yapmak üzere teşekkül oluşturmakla suçlanıyor. Şüphelilerin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya ve ABD'de ayakları olan uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesinin bir parçası olduğu iddia ediliyor.