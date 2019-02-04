Dominik Cumhuriyeti'nde 5,3 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Dominik Cumhuriyeti'nin güneydoğu sahili açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dominik Cumhuriyeti
'nin güneydoğu sahili açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Boca de Yuma bölgesinin 31 kilometre güneydoğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 74 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:55 Kaynak: AA
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