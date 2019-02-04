Son Dakika Haberleri: Dominik Cumhuriyeti'nde 5,3 Büyüklüğünde Deprem

Dominik Cumhuriyeti'nde 5,3 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Dominik Cumhuriyeti'nin güneydoğu sahili açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dominik Cumhuriyeti'nde 5,3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Dominik Cumhuriyeti'nin güneydoğu sahili açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Boca de Yuma bölgesinin 31 kilometre güneydoğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 74 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:55 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dominik Cumhuriyeti, Güncel
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