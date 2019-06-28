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Dominik Cumhuriyeti'nde anayasa değişikliği tasarısı protesto edildi

49 dakika önce

SANTO Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, Devlet Başkanı Danilo Medina'nın iki dönemle sınırlanan başkanlık süresini üçüncü döneme uzatmak için hazırlanan anayasa değişikliği teklifi, ülkede protestolara neden oldu.

Dominik Cumhuriyeti'nde anayasa değişikliği tasarısı protesto edildi, System.String[]
SANTO Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, Devlet Başkanı Danilo Medina'nın iki dönemle sınırlanan başkanlık süresini üçüncü döneme uzatmak için hazırlanan anayasa değişikliği teklifi, ülkede protestolara neden oldu.
Başkan Medina'nın iki dönemdir sürdürdüğü görevi, üçüncü döneme uzatmak için anayasanın ilgili maddesinde değişiklik yapılması için iktidardaki Dominik Kurtuluş Partisi (PLD) tarafından hazırlanan teklif, ülke protestolara yol açtı.
Parlamento önünde toplanan protestocular, polisin biber gazlı müdahalesiyle dağıtıldı.
Anayasa değişikliğinin mecliste kabul edilmesi halinde, 67 yaşındaki Medina, gelecek yıl yapılacak seçimleri kazanırsa, 2024 yılına kadar iktidarda kalabilecek.
Muhalifler, ülkenin demokratik gelişimine zarar vereceğini düşündükleri teklifin geri çekilmesini talep ediyor.
Karayip ülkeleri arasında yüzölçümü bakımından Küba'nın ardından ikinci, nüfus bakımından da Küba ve Haiti'nin ardından üçüncü büyük ülke konumundaki Dominik Cumhuriyeti'nde, 2016'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Danilo Medina liderliğindeki PLD, üst üste ikinci kez iktidar olmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:53 Kaynak: AA
Danilo Di Luca, Dominik Cumhuriyeti, Güncel
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