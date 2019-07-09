Dominik Cumhuriyeti'nde araç sulama kanalına düştü: 9 ölü
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Dominik Cumhuriyeti'nde kapasitesinden fazla yolcu taşıyan bir aracın kontrolden çıkarak sulama kanalına düşmesi sonucu 8 Haiti ve 1 Dominik Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti.
Dominik Cumhuriyeti
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:35 Kaynak: AA
'nde kapasitesinden fazla yolcu taşıyan bir aracın kontrolden çıkarak sulama kanalına düşmesi sonucu 8 Haiti
ve 1 Dominik Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti.
Ulusal Adli Bilimler Enstitüsü doktoru Miledis Almonte, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, şoförünün keskin virajda kontrolü kaybetmesi üzerine aracın sulama kanalına düştüğünü belirtti.
Almonte, kazada 8 Haitili ve 1 Dominiklinin öldüğünü, yaralanan diğer 3 kişinin de Santiago de Los Caballeros şehrinde bir hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.
Görgü tanıkları, Haitili göçmenlerin çoğu zaman ülkeye giriş yaptığı Navarrete bölgesindeki kaza sırasında sedan tipi araçta 17 kişinin olduğunu iddia etti.
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