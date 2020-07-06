Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle ertelenen başkanlık seçimlerinin ilk turu yapıldı

10,8 milyon nüfuslu ada ülkesinde bugüne dek 37 bin 425 Kovid-19 vakası görülürken 794 kişi hayatını kaybetti.

İlk turda herhangi bir aday oyların yüzde 50'sini kazanamazsa seçimin ikinci turu 26 Temmuz'da yapılacak.

Devlet Başkanı Danilo Medina, görev süresinin iki dönemle sınırlı olması sebebiyle seçimlerde aday olamamıştı.

52 yaşındaki iş adamı Abinader'in seçimi kazanması halinde 2004 yılından bu yana tüm seçimleri kazanan PLD'nin iktidarı sona ermiş olacak.

Seçim sonuçları henüz açıklanmazken, sandık çıkış anketleri Modern Devrimci Parti (PRM) adayı Luis Abinader'ın yarışı önde götürdüğünü gösteriyor.

SANTO Karayip ülkelerinden Dominik Cumhuriyeti 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu dün yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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