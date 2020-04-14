Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle devlet başkanı seçimi ertelendi - Son Dakika

Ülkede şimdiye kadar toplam 3 bin 167 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 177 kişi hayatını kaybetti.

NPR'nin haberine göre, Dominik Cumhuriyeti Merkez Seçim Kurulunca yapılan açıklamada, devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle devlet başkanı seçiminin ertelenmek zorunda kalındığı belirtildi.

Karayipler 'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti 'nde, devlet başkanı seçiminin ilk turu için gelecek ay yapılacak oylama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temmuza kadar ertelendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar