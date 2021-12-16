Üye Girişi
Dominik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 9 ölü - Son Dakika

Dominik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 9 ölü

16.12.2021 10:49
Dominik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 9 ölü

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'daki Las Americas Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçağın düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'daki Las Americas Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçağın düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'daki La Isabela Uluslararası Havalimanı'ndan ABD'nin Florida eyaletine gitmek üzere havalanan özel bir uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Helidosa Aviation Group tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre uçakta bulunan 2'si mürettebat, 7'si yolcu toplam 9 kişi, hayatını kaybetti. Düşen uçakta 4 ve 13 yaşında iki çocuğun da olduğu belirtilirken, "Kazadan dolayı büyük bir acı ve üzüntü duyulduğu" ifade edildi. Kazanın ardından havalimanında operasyonlar durdurulurken, yüzlerce uçuş da iptal edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SANTO DOMINGO

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dominik Cumhuriyeti, Florida, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dominik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 9 ölü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:53 Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak
10:52 195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı
10:52 Tıp dünyası şokta! Genç kadın hamile kaldı ama bebek karaciğerinde oluştu
10:51 İki hafta önce doğum yapmıştı! Özge Özpirinççi kısacık sürede tüm doğum kilolarından kurtuldu
10:50 AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor
10:49 Piramitlerin yapımına uzaylılar mı yardım etti! İşte dünyayı şaşkına çeviren ilk kanıt
10:47 Şırnaklı adam, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor
10:29 Fenerbahçe'den ters köşe! Vitor Pereira'nın yerine Kenan Koçak gelebilir
10:26 Belediyelerden ücretsiz veya indirimli su tarifesi! "İnsani su hakkı'' Resmi Gazete'de!
10:19 8 bin TL'lik düzenek kurup ehliyet sınavında kopya çekmeye çalıştı, yakayı ele verdi
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
Tıp dünyası şokta! Genç kadın hamile kaldı ama bebek karaciğerinde oluştu Tıp dünyası şokta! Genç kadın hamile kaldı ama bebek karaciğerinde oluştu         
10:52
Piramitlerin yapımına uzaylılar mı yardım etti! İşte dünyayı şaşkına çeviren ilk kanıt Piramitlerin yapımına uzaylılar mı yardım etti! İşte dünyayı şaşkına çeviren ilk kanıt         
10:50
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Tamamen doğal oluşumlu! 195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı Tamamen doğal oluşumlu! 195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı         
09:38
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu         
06:15
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 10:59:48. #1.13#
SON DAKİKA: Dominik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 9 ölü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement