Dominik Cumhuriyeti'nin Milli Günü Ankara'da kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dominik Cumhuriyeti'nin Milli Günü Ankara'da kutlandı

28.02.2022 21:29

Dominik Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kazanmasının 178. yıl dönümü nedeniyle başkent Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Dominik Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kazanmasının 178. yıl dönümü nedeniyle başkent Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Büyükelçi Elvis Antonio Alam Lora, Dominik Cumhuriyeti'nin, Latin Amerika kıtasının en eski demokrasisine sahip ülkelerinden biri olduğunu belirtti.

Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin Osmanlı Devleti'ne kadar dayanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu kaydeden Lora, bugün gelinen noktanın oldukça mutluluk verici bir seviye olduğunu ve ikil ülke arasındaki ekonomik göstergelerin de bu tabloyu teyit ettiğini vurguladı.

Lora, ülkesinin dünya genelinde Kovid-19 salgınında en iyi sınavı veren ülkelerden biri olduğunu kaydederek, birçok ülkeye aşı bağışında bulunduklarını ve kısıtlamaları gevşetmek konusunda en erken davranan ülkelerin başında geldiklerini aktardı.

Gümrükçü ise burada yaptığı konuşmada, Dominik Cumhuriyeti'nin Amerika kıtasındaki en demokratik ve gelişmiş ülkelerin başında geldiğini belirterek, sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan oldukça olumlu bir ivmeye sahip olduğunu dile getirdi.

Dominik Cumhuriyeti'nin günümüzde en çok sevilen ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Gümrükçü, Türkiye için Dominik Cumhuriyeti'yle diplomatik ilişkilerin kurulduğu günden bu yana gelişen ilişkilerin çok büyük mutluluk ve gurur olduğunu söyledi.

Levent Gümrükçü, Dominik Cumhuriyeti'nde devam eden Türkiye yapımı TV programlarının da iki ülke arasındaki dostluk ilişkisine katkı yaptığını kaydetti.

İki ülke arasındaki iş birliğinin olumlu sonuçlarına dikkati çeken Gümrükçü, Türk Hava Yolları'nın da Dominik Cumhuriyeti'ne direkt uçuşlara başlayacağının müjdesini verdi.

Etkinlik kapsamında, Dominik Cumhuriyeti'nin yerel müzik dinletisi ve dans gösterisi de sergilendi.

Dominik Cumhuriyeti'nin Milli Günü Ankara'da kutlandı
Dominik Cumhuriyeti'nin Milli Günü Ankara'da kutlandı
Dominik Cumhuriyeti'nin Milli Günü Ankara'da kutlandı
Dominik Cumhuriyeti'nin Milli Günü Ankara'da kutlandı

YORUMLAR
500

Dominik Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dominik Cumhuriyeti'nin Milli Günü Ankara'da kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
21:47 TFF yayın ihalesi kararını açıkladı! 1'i hariç paketleri Digitürk'e sattı
21:02 FIFA ve UEFA'dan Rusya için yaptırımlar! Tüm resmi müsabakalardan men etti
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burslarla ilgili açıklama: Lisans öğrencilerinin aylık bursu 1250 liraya çıktı
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
20:04 Kabine Toplantısı bitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
20:00 Arda Güler ilk 11'de! Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesi başladı
19:57 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetti, 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi
19:35 Zelenski çağrıda bulunmuştu! Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı
19:14 Yaklaşık 6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresi bitti
19:01 Putin'den yeni hamle! Yaptırımlar sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 21:54:25. #1.13#
SON DAKİKA: Dominik Cumhuriyeti'nin Milli Günü Ankara'da kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement