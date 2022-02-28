Dominik Cumhuriyeti'nin Milli Günü Ankara'da kutlandı - Son Dakika

Dominik Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kazanmasının 178. yıl dönümü nedeniyle başkent Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Büyükelçi Elvis Antonio Alam Lora, Dominik Cumhuriyeti'nin, Latin Amerika kıtasının en eski demokrasisine sahip ülkelerinden biri olduğunu belirtti.

Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin Osmanlı Devleti'ne kadar dayanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu kaydeden Lora, bugün gelinen noktanın oldukça mutluluk verici bir seviye olduğunu ve ikil ülke arasındaki ekonomik göstergelerin de bu tabloyu teyit ettiğini vurguladı.

Lora, ülkesinin dünya genelinde Kovid-19 salgınında en iyi sınavı veren ülkelerden biri olduğunu kaydederek, birçok ülkeye aşı bağışında bulunduklarını ve kısıtlamaları gevşetmek konusunda en erken davranan ülkelerin başında geldiklerini aktardı.

Gümrükçü ise burada yaptığı konuşmada, Dominik Cumhuriyeti'nin Amerika kıtasındaki en demokratik ve gelişmiş ülkelerin başında geldiğini belirterek, sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan oldukça olumlu bir ivmeye sahip olduğunu dile getirdi.

Dominik Cumhuriyeti'nin günümüzde en çok sevilen ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Gümrükçü, Türkiye için Dominik Cumhuriyeti'yle diplomatik ilişkilerin kurulduğu günden bu yana gelişen ilişkilerin çok büyük mutluluk ve gurur olduğunu söyledi.

Levent Gümrükçü, Dominik Cumhuriyeti'nde devam eden Türkiye yapımı TV programlarının da iki ülke arasındaki dostluk ilişkisine katkı yaptığını kaydetti.

İki ülke arasındaki iş birliğinin olumlu sonuçlarına dikkati çeken Gümrükçü, Türk Hava Yolları'nın da Dominik Cumhuriyeti'ne direkt uçuşlara başlayacağının müjdesini verdi.

Etkinlik kapsamında, Dominik Cumhuriyeti'nin yerel müzik dinletisi ve dans gösterisi de sergilendi.