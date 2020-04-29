Dominik Cumhuriyeti ve Panama'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor - Son Dakika

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 484 oldu.

Panama'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 9 kişi artarak 176'ya, vaka sayısı 179 artarak 6 bin 200'e çıktı.

Panama'da ise ölenlerin sayısı 176'ya yükseldi

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1165 oldu.

Bölge basınında çıkan haberlere göre, Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 artarak 293'e, vaka saysı 236 artarak 6 bin 652'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti 'nde 293'e, Orta Amerika ülkesi Panama'da ise 176'ya yükseldi.

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