Dominik sahillerinden çıktı, Bardakçı koyuna indi - Son Dakika

Dominik sahillerinden çıktı, Bardakçı koyuna indi

11.05.2021 09:52
Dominik sahillerinden çıktı, Bardakçı koyuna indi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Survivor yarışmasının eski sunucusu Alp Kırşan, Dominik sahilini bırakıp Bardakçı plajına indi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Survivor yarışmasının eski sunucusu Alp Kırşan, Dominik sahilini bırakıp Bardakçı plajına indi.

Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Bardakçı koyunda görüntülenen Alp Kırşan oğlu ile birlikte çocuklar gibi eğlendi. Bodrum Azka Otel Beach'ında kayınvalidesi Neşe Dörtkardeşler ve oğlu Efe Kırşan'la görüntülenen ünlü sunucu, sahilde çocuklar gibi eğlendi. Oğluyla eğlenceli anlar yaşayan Kırşan'a ise babalığın yaradığı görüldü. Sahilde oğlu ile uzun süre oynayan ve denize giren Kırşan daha sonra sahilin merdivenlerinde oturarak oğlu Efe'nin yüzmesini uzun süre izledi.

(Eren Ayhan/İHA)

Dominik sahillerinden çıktı, Bardakçı koyuna indi
Dominik sahillerinden çıktı, Bardakçı koyuna indi
Dominik sahillerinden çıktı, Bardakçı koyuna indi
Dominik sahillerinden çıktı, Bardakçı koyuna indi
Dominik sahillerinden çıktı, Bardakçı koyuna indi

Alp Kırşan, Survivor, Bodrum, Muğla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Dominik sahillerinden çıktı, Bardakçı koyuna indi - Son Dakika Magazin


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