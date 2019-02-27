Son Dakika Haberleri: Dominik'te Feci Kaza: Sürücü Havada Taklalar Attı

Dominik'te Feci Kaza: Sürücü Havada Taklalar Attı

32 dakika önce

Dominik'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havada taklalar attı.

Dominik'te Feci Kaza: Sürücü Havada Taklalar Attı, System.String[]
Dominik'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havada taklalar attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dominik Cumhuriyetinde aşırı süratli bir motosiklet, karşı yönden gelip dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havada taklalar atarken otomobil savruldu. Ağır yaralanan motosikletli, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - SANTO DOMINGO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:50 Kaynak: İHA

Dominik Cumhuriyeti, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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