Dominika yakınlarında uçak kazası: 4 Fransız vatandaşı kayıp - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dominika yakınlarında uçak kazası: 4 Fransız vatandaşı kayıp - Son Dakika Dünya

Dominika yakınlarında uçak kazası: 4 Fransız vatandaşı kayıp

13 dakika önce

Karayip adalarından Dominaka'da küçük bir yolcu uçağı denize düştü. Uçaktaki 4 Fransız vatandaşının kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Dominika yakınlarında uçak kazası: 4 Fransız vatandaşı kayıp, System.String[]

Karayip adalarından Dominaka yakınlarında küçük bir yolcu uçağı denize düştü. Uçaktaki 4 Fransa vatandaşının kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Fransız basınana göre pazar günü Fransa'nın Guadeloupe Adası'na gitmek üzere Dominika'daki Charles Douglas havaalanından kalkan Piper PA-28 tipi tek motorlu uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Kazanın sebebine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:19 
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