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Dominika yakınlarında uçak kazası: 4 Fransız vatandaşı kayıp
13 dakika önce
Karayip adalarından Dominaka'da küçük bir yolcu uçağı denize düştü. Uçaktaki 4 Fransız vatandaşının kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Karayip adalarından Dominaka yakınlarında küçük bir yolcu uçağı denize düştü. Uçaktaki 4 Fransa vatandaşının kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Fransız basınana göre pazar günü Fransa'nın Guadeloupe Adası'na gitmek üzere Dominika'daki Charles Douglas havaalanından kalkan Piper PA-28 tipi tek motorlu uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Kazanın sebebine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:19
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