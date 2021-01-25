Dominion Oy Sayma Sistemleri, kendilerini "hile yapmakla" suçlayan Trump'ın avukatı Giuliani'ye dava açtı - Son Dakika

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerine "hile" karıştırmakla suçlanan Dominion Oy Sayma Sistemleri, eski Başkan Donald Trump'ın Avukatı Rudy Giuliani'ye 1,3 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Dominion Oy Sistemlerinin Washington DC'deki federal mahkemeye gönderdiği dava dilekçesinde, Giuliani'nin seçimlere hile karıştırıldığına dair kendilerine "mesnetsiz" suçlamalarda bulunduğu belirtildi.

Şirket, "karalama" nedeniyle Giuliani'den 1,3 milyar dolarlık tazminat talebinde bulundu.

3 Kasım'daki seçimleri kaybeden Trump ve ekibi Dominion sistemlerinin kullanıldığı eyaletlerde, oy sonuçlarının "manipüle" edildiğini ve bu sistemin güvenilir olmadığını öne sürmüştü.