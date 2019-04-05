Dominique Demers'in Sevilen Serisi
7 dakika önce
"Bayan Charlotte'un Maceraları" devam ediyor!
"Bayan Charlotte'un Maceraları" dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Kanadalı yazar Dominique Demers'in en sevilen kitabı Yeni Öğretmen'den hemen sonra Gizemli Kütüphaneci de şimdi Türkçede! Kitapların sihirli ve ilham verici gücüyle ilgili muhteşem bir hikâye…
Gizemli kütüphaneci Bayan Charlotte, Saint-Anatole kasabasının ardiyeden bozma küçük kütüphanesinin başına geçer. Kasaba halkı onun işleri herkesten farklı yaptığını görüp şaşırır. Uzun, tuhaf elbisesi ve devasa şapkasıyla Bayan Charlotte, kitaplarını bir market arabasına koyup dolaştırmaya çıkarır ve çocuklara okumanın eğlenceli olabileceğini gösterir. Bazen hikâyelerin büyüsüne kendini öyle kaptırır ki gerçeklik algısını yitirir. Öyle ki bir gün bir hikâyenin içine düşüp bilincini hepten kaybeder. Şimdi çocuklar onu geri getirmenin bir yolunu bulmak zorundadır.
Dominique Demers'in sevilen serisi Bayan Charlotte'un Maceraları devam ediyor! Tony Ross'un resimlediği Gizemli Kütüphaneci, kitapların sihirli ve ilham verici gücüyle ilgili muhteşem bir hikâye!
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:46 Kaynak: Bültenler
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