Son Dakika Haberleri: Domotex Fuarında Merinos Rüzgarı Esti

Domotex Fuarında Merinos Rüzgarı Esti

17 dakika önce

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarına her yıl olduğu gibi bu yılda katılan Merinos Halı büyük ilgi gördü.

Domotex Fuarında Merinos Rüzgarı Esti, System.String[]
Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarına her yıl olduğu gibi bu yılda katılan Merinos Halı büyük ilgi gördü. Domotex Fuarı yürütme kurulunda Türkiye'yi yıllardan beri temsil eden Merinos Halı fuar alanındaki en büyük standı ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Dünyadan yaklaşık bin 400'ün üzerinde firmanın katıldığı Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı Fuarına katılan Merinos Halı fuar alanındaki en büyük stant ile fuarın gözdesi oldu. Merinos Halı ve Dinarsu Halı stadını da açan Erdemoğlu Holding tüm dünyadan müşterilerini fuar süresince ağırladı. Yeni koleksiyonların ve yeni ürünlerin sergilendiği standa başta Avrupa ülkelerinden ziyaretçiler olmak üzere Amerika, Avusturalya, Çin, Japonya, Afrika, Türki Cumhuriyetleri ve Orta Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.

11 Ocak 14 Ocak tarihleri arasında açık kalan fuardan önemli siparişler aldıklarını ve ilgiden memnun olduklarını ifade eden Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, "Her yıl olduğu gibi Domotex Fuarında yeni ürün ve tasarımlarımızı müşterilerimizle paylaştık. Önümüzdeki dönem için siparişlerimizi aldık. Başarıyı kalıcı kılmak için teknolojiye ve yenilikçiliğe önem veriyoruz. Standımıza ve ürünlerimize gösterilen ilgiden memnunuz. Dünyanın en büyük hali üreticisi olarak ve fuardaki en büyük sergi salonuna sahip firma olarak iyi bir fuar geçirdik. Memnun olarak dönüyoruz ve aldığımız siparişlerle ihracat hedeflerimizi artırmayı planlıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:11 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kariyerini Almanya'nın Leipzig Takımında Sürdüren Atınç Nukan: Burada Mutluyum Galatasaray, Hazırlık Maçında Leipzig ile 1-1 Berabere Kaldı

İçerdiği Yüksek Besin Değeriyle Kahramanmaraş Tarhanası Şifa Dağıtıyor Adnan Oktar'dan Erdoğan'a Cezaevi Mektubu: Koşullar Çok Kötü, Her Şey Cumhurbaşkanımızın Talimatına Bakar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 13:28:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Domotex Fuarında Merinos Rüzgarı Esti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]