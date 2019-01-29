DOMOTEX'in Bir Sonraki Durağı; Gaziantep!

Bu yılki "CREATE'N'CONNECT" teması, zemin tasarımında tüm yönleriyle dijitalleşmeye ve yaratıcı bağlanabilirliğe odaklanarak, tüm etkinlik için bir ana tema oldu. Özel "Framing Trends" etkinliği kapsamında sergilenen ilgi çekici sunumlar, yenilikçi ürünlerin tanıtımları ve destekleyici etkinlik takvimi, özellikle odak noktası yaşam tarzı olan ziyaretçiler için DOMOTEX'i canlı bir cazibe merkezi haline getirdi.

Sektörün iş, yenilik ve trendler için en büyük ve en önemli merkezi olan DOMOTEX Hannover'de, 60'tan fazla ülkeden 1.400'den fazla katılımcı buluştu. Tüm DOMOTEX katılımcılarının yaklaşık %70'i yurtdışından gelerek DOMOTEX Hannover'in uluslararası kimliğini bir kez daha ortaya koydu. Rakamlar ayrıca mimarlar, iç mimarlar ve iş profesyonelleri tarafından katılımda bir artış olduğunu ortaya koydu.

Türkiye ise, toplam 23.506 metrekare alanda 169 firmayla şimdiye kadarki en büyük katılımını gerçekleştirdi ve aynı zamanda 10. kez Domotex'te en büyük katılımı sağlayan ülke oldu. Makina halısı, el halısı, duvardan duvara halı, iplik, paspas, parke ve laminat ürünleriyle fuara katılan Türk firmalarının birbirinden şık standları ve ürünleri ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

29 senedir DOMOTEX'te başarılı bir şekilde milli katılım organizasyonunu yürüten İHİB (İstanbul Halı İhracatçıları Birliği): bu yıl da 2. Holde el halısı sektöründe Türk pavilyonunu düzenledi; hem de makina halısı salonlarında firmalarını ağırladı.

Domotex Turkey fuarının destekçilerinden Gaziantep Ticaret Odası ise fuarda yer alan standıyla, 27-30 Nisan 2019 tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleşecek olan Domotex Turkey fuarının tanıtımını gerçekleştirdi. Öte yandan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği de fuarda stand açarak üyelerini ağırladı.

Makina Halısının merkezi Gaziantep'te gerçekleştirilecek 27 – 30 Nisan DOMOTEX Gaziantep 2019'da ise Türkiye'nin makina halıları tüm dünyayı saracak trend ve tasarımları ile dünya genelinden önemli alıcıları cezbetmeye hazırlanıyor!

DOMOTEX Hannover 2019'da Bu Yılki Yenilikler!

DOMOTEX Hannover 2019 kapsamında düzenlenen ve tüm yönleriyle ana tema CREATE'N'CONNECT'e odaklanan Framing Trends, etkinliğin en yaratıcı ve dikkat çeken merkezi oldu. "Framing Trends" alanında Türkiye'den de Stefany Home & Living, bu alanda sunum yapma hakkına sahip olan firmalardan biri olarak sıradışı sunumuyla fuar süresince tüm katılımcı ve ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Tüm dünyadan fuarı ziyarete gelen önemli sektör temsilcileri, satın almacılar, iç mimarlar, distribütörler, DOMOTEX Hannover 2019'da dört gün boyunca, halı ve zemin kaplamaları alanında bambaşka bir dünyaya adım atma fırsatı yakaladılar. Dünyanın lider halı ve zemin kaplamaları fuarı DOMOTEX Hannover'de, katılımcı firmalar, üniversite öğrencileri ve genç tasarımcılar, CREATE'N'CONNECT ana teması üzerine kurulu birbirinden eşsiz halı ve zemin kaplamaları sunumlarını gerçek bir show niteliğinde ziyaretçilerle buluşturdu. 2019 yılı trendlerinin yanı sıra 2020 halı ve zemin kaplamaları yönünde ipuçlarının da yer aldığıfuarda, klasik parçalardan, yaratıcı ve farklı tasarımlara halı ve zemin kaplamalarına yönelik tüm bileşenler büyük ilgi gördü.

DOMOTEX Hannover 2019 kapsamında sergilenen en dikkat çeken projelerden biri de Total Tool Milano tarafından oluşturulan ve tasarlanan "Wood Lifecycle" (Ahşabın Yaşam Döngüsü) zemin çalışması oldu. Aynı zamanda yaratıcı etkileşim ve çevreye odaklanan tasarım projelerinden,"Art & Interaction" ile ise Rena Detrixhe Amerika Oklahoma'dan getirilen kızıl

kumlardan geçici bir halı oluşturdu. Bu "Kızıl Tozdan Kilim" için toprak elekten geçirilerek daha ince bir tabaka elde edilip, sonrasında düz bir katman oluşturuldu. Köşelerde ise eski ayakkabı tabanları kullanılarak, yüzey üzerinde geometrik şekiller ve süslemeler yapıldı. Sanatçı bu eseriyle, doğup büyüdüğü memleketin arazilerinden maden çıkarılmasının çevre üzerindeki büyük etkisine dikkat çekmeye çalışmıştır.

Portekizli sanatçı Vanessa Barraga˜o ise tuvalinde son derece özgün biçimde bir araya getirilmiş geri dönüştürülmüş malzemelerden hazırladığı el yapımı, deniz altı dünyalarını sergileyerek, ziyaretçilere sunduğu görsel şölenin yanı sıra okyanusların sıcaklığının artmasını önlemek için daha çevre dostu bir tekstil üretim yöntemi kullanılması gerektiğine dair mesajını vermeyi amaçladı.

Katılımcılar İçin İlham Kaynağı; "Bağlantılı Zemin Tasarımı"

ESIGN Software ve active online tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmada zemin kaplama sektörü için özel görselleştirme yazılımı ve veri yönetimi çözümleri ana odak noktası oldu. ESIGN'ın modüler "Interior Studio Platform 3.5" yazılımının yeni yapay zeka aracının prototipi sergilenirken, active online'ın artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik araçları ile web siteleri veya çevirim içi mağazalar için ürün verilerinin otomatik aktarımını sağlayan yeni "materialo" fonksiyonları tanıtıldı.

Dijital çözümlerle birlikte birçok ürün segmentinde uygulanan kişiselleştirmenin büyüyen bir trend halini aldığı günümüzde, bu trend, dijital baskı kullanılarak grafik etkilerle tasarlanan halılar vasıtasıyla DOMOTEX Hannover'de de yer aldı.

Halı ve zemin kaplamaları fuarı alanında dünyanın lider markası DOMOTEX Hannover ile tüm sektör temsilcisi ziyaretçiler, önemli iş bağlantıları kurabilme fırsatının yanı sıra; her türlü zemin ihtiyacına uygun kişiselleştirilmiş ürünlerden, sürdürebilir doğal malzemelerden faydalanarak oluşturulan halı ve zemin kaplamaları ürünlerinin oluşturulmasına, geleneksel zemin kaplamalarının en son teknolojik yeniliklerle oluşturulmasından, eskitilmiş görünüm ve

geometrik desenli halılara, klasik tasarımlardan, otantik doğu ezgilerine, Anadolu'nun eşsiz tasarımlarından, geleneksel zemin kaplamalarına, ödüllü halı tasarımlarından, yenilikçi, zamandan tasarruf sağlayan, montaj dostu zemin kaplama uygulamalarına kadar eşsiz bir dünyaya adım atma fırsatını yakaladılar.

Alman devi, dünyanın en büyük fuar organizatörü firmalarından, Deutsche Messe A.G. tarafından düzenlenen halı ve zemin kaplamaları alanında bir numaralı fuarı DOMOTEX'in bir sonraki durağı ise; DOMOTEX asia/CHINAFLOOR ve DOMOTEX USA fuarlarını takiben ülkemizin gurme şehri, makina halısının merkezi Gaziantep'te! DOMOTEX Hannover'i kaçırmış olanlar için Deutsche Messe'nin Türkiye ofisi Hannover Fairs Turkey tarafından Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası işbirliği ile gerçekleştirilen, DOMOTEX Turkey, 27 – 30 Nisan 2019'da 90'a yakın ülkeden önemli satın almacı gruplarını, tasarımcı, iç mimar ve ithalatçıları, 6. kez Türkiye'nin makina halısı tasarımları ve ihracatçıları ile buluşturmaya hazırlanıyor.