Domuz avcısı bu sefer hayat kurtardı - Son Dakika

Domuz avcısı bu sefer hayat kurtardı

Denizli'de yurt genelinde ünlü olan domuz avcısı, kanala düşen domuzu bu sefer öldürmeyerek kurtardı.

Denizli'de yurt genelinde ünlü olan domuz avcısı, kanala düşen domuzu bu sefer öldürmeyerek kurtardı. Domuz avcısı, yaralı halde su kanalından iki kez kurtardığı domuzu boş araziye bıraktı.


Çivril ilçesinde özellikle kış aylarında aç kalan domuzların ilçe merkezine geldiği dönemlerde Selçuk Poslu'ya başvuruyor. Türkiye'de domuz avcısı olarak bilinen Poslu'ya ait birçok rekor bulunuyor. Çivril'de yaşayan Poslu, arkadaşı ile gezerken su kanalında mahsur kalan domuzu bu sefer öldürmedi. Yaralı halde su kanalından çıkmaya çalışan domuza Poslu bu sefer yardım eli uzattı. Uzun uğraşın ardından yaralı halde olan domuzu halat yardımıyla su kanalından çıkardı. Poslu'nun boş araziye salmak için arka bacaklarından tuttuğu domuzun bir anda elinden kaçtı. Poslu uzun uğraşlar sonucu kurtardığı domuz tekrar su kanalına düştü. Domuz avcısı Poslu, tekrar domuzu su kanalından çıkardı. Selçuk Poslu Domuz avı yasağı sebebiyle avlayamadığı ve ikinci kez kanaldan çıkardığı domuzu boş araziye bıraktı. - DENİZLİ

Denizli, Selçuk, Çivril, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:47 Kaynak: İHA

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