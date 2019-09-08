Son Dakika Haberleri: Domuz avında arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü
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Domuz avında arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü

16 dakika önce

Uşak'ta domuz avında arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Domuz avında arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü, System.String[]

Uşak'ta domuz avında arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Eskisaray Köyü İtecik mevkisinde domuz avına giden gruptan Recep A. (33), çalılık alanda hareket olması üzerine tüfekle ateş etti.

Recap A'nin tüfeğinden çıkan saçmalar bu sırada çalılık alanda bulunan Ramazan Dinçer'e (65) isabet etti.

Dinçer olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Recep A'yı gözaltına aldı.

Dinçer'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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