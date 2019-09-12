Son Dakika Haberleri: Domuz avında arkadaşını yanlışlıkla vurup öldürdü
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Domuz avında arkadaşını yanlışlıkla vurup öldürdü

1 saat önce

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde domuz avına giden Nusret Yıldırım (50), arkadaşı G.B. (23) tarafından tüfekle kazara VURULARAK, YAŞAMINI YİTİRDİ.

Domuz avında arkadaşını yanlışlıkla vurup öldürdü, System.String[]

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde domuz avına giden Nusret Yıldırım (50), arkadaşı G.B. (23) tarafından tüfekle kazara VURULARAK, YAŞAMINI YİTİRDİ.

Olay, dün gece  Karatop köyünde meydana geldi. Nusret Yıldırım ile G.B., gece saatlerinde domuz avı için ormanlık alanına gitti. Ormanda farklı bölgelere ayrılan Yıldırım ve G.B., domuz aramaya başladı. G.B. arama yaptığı sırada çalılıkların arasında gelen sesi domuz zannederek tüfeğiyle ateş etti. Çalılıkların arasına giden G.B., arkadaşı Nusret Yıldırım'ı vurduğunu gördü ve hemen jandarma ile sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin incelemesi sonucu Yıldırım'ın öldüğü belirlendi.

Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, G.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

Nusret Yıldırım, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:55 Kaynak: DHA
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