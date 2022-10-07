Domuz avında kazayla arkadaşının ölümüne sebep genç adli kontrolle serbest - Son Dakika
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Domuz avında kazayla arkadaşının ölümüne sebep genç adli kontrolle serbest

07.10.2022 21:24
Domuz avında kazayla arkadaşının ölümüne sebep genç adli kontrolle serbest

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde domuz avına çıktığı arkadaşını av tüfeğiyle yanlışlıkla vurup ölümüne sebep olan genç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde domuz avına çıktığı arkadaşını av tüfeğiyle yanlışlıkla vurup ölümüne sebep olan genç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 19 Temmuz'da Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Aşağı Tırtar köyü ova mevkiinde meydana gelmişti. T.L. (17), arkadaşı M.A., Enes Karabulut (14) ve arkadaşı B.P.Ç. domuz avına gitti. Dört arkadaş bir araya geldiğinde T.L.'nin elinde bulunan babasına ait yarı otomatik av tüfeği ateş aldı. Enes Karabulut, kurşunun isabet etmesi sonucu yere yığılırken, T.L. korkuyla olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri gelene kadar 2 arkadaş, Enes'e kendi imkanları ile tampon yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Enes Karabulut, olay yerine gelen ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yolda hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, T.L.'yi yaklaşık 20 dakika sonra dedesinin evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Duruşma ileri tarihe erteledi

Dava bugün Isparta Yalvaç Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. T.L.'nin (17) tutuklu bulunduğu İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile bağlandığı duruşmaya, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Sanık T.L, mahkemedeki savunmasında, olayın kaza ile gerçekleştiğini ve bu olayın yaşanmasından dolayı pişman olduğunu dile getirdi. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından T.L'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Domuz avında kazayla arkadaşının ölümüne sebep genç adli kontrolle serbest - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Domuz avında kazayla arkadaşının ölümüne sebep genç adli kontrolle serbest - Son Dakika
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