Domuz avında vurulan gencin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Domuz avında vurulan gencin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika

Domuz avında vurulan gencin hayati tehlikesi sürüyor

6 saat önce

Zonguldak'ta domuz avı sırasında arkadaşı Onur Altınay'ı domuz sanarak vuran O.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Domuz avında vurulan gencin hayati tehlikesi sürüyor, System.String[]

Zonguldak'ta domuz avı sırasında arkadaşı Onur Altınay'ı domuz sanarak vuran O.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Altınay'ın ise hayati tehlikesi sürüyor.


Olay dün, Köroğlu köyündeki ormanlık alanda yaşandı. Onur Altınay (28) ve arkadaşları ormanlık alanda domuz avına çıktı. Bu sırada 48 yaşındaki O.A., çalılıkların arasındaki Altınay'ı domuz sanarak ateş etti. Sağ göğsünden vurulan Onur Altınay ağır yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur Altınay yoğun bakıma alındı. Altınay'ın hayati tehlikesi sürüyor. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan O.A. ise işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Köroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:18 Kaynak: İHA
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