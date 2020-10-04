Domuz avında vurulan köy korucusu hayatını kaybetti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bir köy korucusu, domuz avına gittiği köy korucusu eniştesi tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi Ağlıllı Yaylası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, domuz avlamak için yaylaya çıkan köy korucusu Mesut G., tüfeğinin ateş alması sonucu aynı zamanda eniştesi olan köy korucusu Fatih Gürocak'ı (39) vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fatih Gürocak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mesut G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ