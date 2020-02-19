"Domuz bağı cinayeti"nin sebebi uyuşturucu parası çıktı

Şişli'de Nijerya uyruklu Emanual İfeandyi Owunnah'ı, evinde kablolarla domuz bağı yöntemiyle bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 8 Şubat'ta Owunnah'ın Mecidiyeköy Mahallesi Emek Sokak'taki evinde domuz bağı yöntemiyle bağlanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin çalışma kapsamında yakalanan Brezilya uyruklu Jonathan Carvalho Darajua (28) ve Sandro Marcello Acıard'ın (32) işlemleri tamamlandı.

Emniyetten çıkarılan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

"Cinayetin sebebi uyuşturucu parası"

Şüphelilerden Acıard'ın emniyetteki ifadesinde, cinayeti işlediğini kabul ettiği öğrenildi.

Şüpheli Acıard ifadesinde, Owunnah'a satmak için bir miktar uyuşturucu verdiğini, uyuşturucuların parasını alamadığını, kız arkadaşının birkaç hafta içinde doğum yapacak olması sebebiyle kendisine para gerektiğini Owunnah'a söylediğini anlattı.

Acıard, olay günü arkadaşı Darajua ile konuşmak için Owunnah'ın evine gittiklerini, alacaklı olduğu bin 200 doları istediğini ve parayı alamayınca aralarında tartışma çıktığını dile getirdi. Acıard, daha sonra Owunnah'ın elleri ve ayaklarını kablolarla domuz bağı yöntemiyle bağladıklarını, bıçakla yaraladıktan sonra evdeki değerli eşyaları alıp ayrıldıklarını söyledi.

Bu arada, güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin Owunnah'ın evine girdikleri ve cinayetten sonra evden aldıkları eşyalarla ayrıldıkları görülüyor.

Olay

Şişli'de yaşayan Nijerya uyruklu Emanual İfeandyi Owunnah'ın ev sahibi, kiracısını telefonla arayıp ulaşamaması üzerine 8 Şubat'ta eve gidip cesedi görünce durumu polise bildirmiş, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Polis ekipleri, olaya ilişkin 17 Şubat'ta Esenyurt'ta Brezilya uyruklu Jonathan Carvalho Darajua'yı, dün de Sandro Marcello Acıard'ı (32) yakalamıştı.