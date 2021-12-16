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'Domuz bağı' cinayetinin şüphelileri yakalandı; öldürülen Afgan'ın yüzüğünü takmış - Son Dakika

'Domuz bağı' cinayetinin şüphelileri yakalandı; öldürülen Afgan'ın yüzüğünü takmış

16.12.2021 12:47
'Domuz bağı' cinayetinin şüphelileri yakalandı; öldürülen Afgan'ın yüzüğünü takmış

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları da kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı cansız bedeni bulunan Afganistan uyruklu Naqıbullah Rustami (59) cinayeti çözüldü.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları da kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı cansız bedeni bulunan Afganistan uyruklu Naqıbullah Rustami (59) cinayeti çözüldü. Rustami ile aynı binada oturan vatandaşları Farhad Safı (27) ve Abdul Geyür Muradı (22) gözaltına alındı. Rustami'nin yüzüğünü Safı'nın taktığının belirlenmesiyle şüpheliler, suçlarını itiraf etti.

Olay, 10 Aralık günü saat 10.30 sıralarında, Ereğli ilçesi Boyacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan Naqıbullah Rustami, aynı evde kaldığı ve vatandaşı olan arkadaşları tarafından başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları ise kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı olarak ölü bulundu. Nagıbullah Rustmi'nin cansız bedeni, ihbarla gelen ekiplerce otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından çalışma başlattı. Polis, şüphe üzerine 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadesi ve yapılan araştırma sonucu Rustami'yi aynı binada oturan Afgan Farhad Safı ve Abdul Geyür Muradı'nın öldürdüğü ihtimali üzerinde duran polis, 11 Aralık gecesi Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi'nde saklandıkları eve yapılan operasyonla gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAREvde yapılan aramalarda, öldürülen Naqıbullah Rustami'ye ait 2 cep telefonu, 5 bin 940 lira ile eşyaları ele geçirildi. Farhad Safı ve Abdul Geyür Muradı ise emniyetteki sorgularında önce suçlamaları kabul etmedi. Rustami'nin yüzüğünü Farhad Safı'nın taktığının belirlenmesi üzerine 2 şüpheli de cinayeti itiraf etti. Gözaltındaki şüphelilerden 11'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Farhad Safı ve Abdul Geyür Muradı da tutuklandı.

'Domuz bağı' cinayetinin şüphelileri yakalandı; öldürülen Afgan'ın yüzüğünü takmış
'Domuz bağı' cinayetinin şüphelileri yakalandı; öldürülen Afgan'ın yüzüğünü takmış
'Domuz bağı' cinayetinin şüphelileri yakalandı; öldürülen Afgan'ın yüzüğünü takmış
'Domuz bağı' cinayetinin şüphelileri yakalandı; öldürülen Afgan'ın yüzüğünü takmış
'Domuz bağı' cinayetinin şüphelileri yakalandı; öldürülen Afgan'ın yüzüğünü takmış

Afganistan, 10 Aralık, Ereğli, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Domuz bağı' cinayetinin şüphelileri yakalandı; öldürülen Afgan'ın yüzüğünü takmış - Son Dakika


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