"Domuz bağı"yla bağlanmış halde ölü bulunan kişinin katil zanlıları tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Domuz bağı'yla bağlanmış halde ölü bulunan kişinin katil zanlıları tutuklandı - Son Dakika

"Domuz bağı"yla bağlanmış halde ölü bulunan kişinin katil zanlıları tutuklandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da evdeki çuvalda cesedi bulunan Afganistan uyruklu kişiyi öldürdükleri iddiasıyla Ankara'da yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da evdeki çuvalda cesedi bulunan Afganistan uyruklu kişiyi öldürdükleri iddiasıyla Ankara'da yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Geçen yıl 20 Aralık'ta Yunus Emre Mahallesi'ndeki evde domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan çürümüş cesedin, Farid Muhammedi'ye ait olduğu tespit edildi.


Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik ve KGYS kameralarınca kaydedilen yaklaşık 740 saatlik görüntüyü inceledi.


Katil zanlılarının Afgan uyruklu Zuhal A, Umid R. ve Zabiullah R. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelilerin Ankara'ya kaçtıklarını tespit etti.


Polisin düzenlediği operasyonla Ankara'da yakalanarak kente getirilen şüphelilerin cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.


Umid R. ve Zabiullah R'nin, ifadelerinde Muhammedi'yi, arkadaşları Zuhal A. ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle öldürmeye karar verdiklerini belirterek, "Bunun üzerine Farid'i plan yaparak eve çağırdık. Eve geldiğinde sopa ile başının arka kısmına vurarak yere düşürdük. Ellerini ve ağzını bağlayarak darbettikten sonra cebinden telefonunu, sigarasını ve paralarını alıp canlı şekilde bazanın içine koyduk. Ertesi gün öldüğünü anladıktan sonra çuvala koyarak götürmeye çalıştık ancak çuvaldan kan aktığı için götüremedik. Olayı hep birlikte gerçekleştirdik." beyanında bulundukları kaydedildi.


Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, zanlıları Ankara'ya götüren ticari taksinin şoförüne yol izin belgesi ve kimliği bulunmayan yabancı yolcuları taşımaktan 5 bin 660 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi'nde kötü kokuların geldiği evdeki çuvalda bulunan çürümüş cesedin yabancı uyruklu erkeğe ait olduğu belirlenmiş, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Afganistan, Ankara, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:28 Kaynak: AA
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