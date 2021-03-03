Domuz Ceyar'la belediye şoförünün dostluğu görenleri şaşırttı - Son Dakika

Domuz Ceyar'la belediye şoförünün dostluğu görenleri şaşırttı

03.03.2021 14:07
Domuz Ceyar'la belediye şoförünün dostluğu görenleri şaşırttı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaban domuzu ile belediye şoförü arasındaki dostluk görenleri şaşkına çevirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaban domuzu ile belediye şoförü arasındaki dostluk görenleri şaşkına çevirdi.

Sahilde yaralı halde bulunan yaban domuzu Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine tedavi altına alındı. Yeniden sağlığına kavuşmaya başlayan yaban domuzuna "Ceyar" ismini veren petbulans şoförü, domuzu ismi ile çağırıp elleriyle beslemeye başladı.

Yaklaşık 2 ay önce vatandaşlar Bodrum Belediyesini arayarak Torba sahilinde yaralı bir yaban domuzu olduğunu ihbar etti. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sahilde güçlükle yürüyen domuzu petbulans ile Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde bulunan Bodrum Belediyesi Geçici Sokak hayvanları bakım evine getirdi. Röntgeni çekilen yaban domuzunun arka ayaklarında zedelenme olduğu tespit edildi. Tedavi altına alınan domuz kısa sürede sağlığına kavuşmaya başladı.

Evcil hayvan gibi baktı

Tedavi altına alındıktan sonra kafeste bakımına devam edilen yaban domuzunun bakımını üstlenen petbulans şoförü Murat Bayatkaya sabahtan akşama kadar domuzla ilgilenmeye başladı. Elleri ile beslediği domuzla kısa süre dostluk kuran Bayatkaya, yaban domuzuna "Ceyar" ismini verdi.

İsmine tepki veriyor

Bir müddet sonra ismine tepki vermeye başlayan yaban domuzu Ceyar, Bayatkaya'yı gördüğü zaman kafesin önüne kadar gelerek kendini sevdirmeye başladı.

"Evcil hayvan gibi tepki veriyor"

Murat Bayatkaya domuzu yaralı bir halde bulduklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın ihbarı doğrultusunda bir domuzun yaralı olduğu ihbarı geldi. Biz de petbulans ekibimizle beraber hayvanı yaralı olarak aldık. Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirdik. 2 aydır burada bizimle beraber. Sabah, öğlen, akşam biz burada olduğumuz sürece yemeğini suyunu veriyoruz ve sevdiğimizi gösteriyoruz. O da bize sevgisini veriyor. İsmini Ceyar koydum ve ismine duyarlı şu anda, tepki veriyor ismini söyleyince. Ceyar dediğim zaman normal evcil bir hayvan gibi yanımıza geliyor tepki veriyor. Yakında doğaya salacağız ama gitmesi zor görünüyor. Bıraksak arkamdan eve kadar gelecek gibi" dedi. - MUĞLA

Domuz Ceyar'la belediye şoförünün dostluğu görenleri şaşırttı
Domuz Ceyar'la belediye şoförünün dostluğu görenleri şaşırttı
Domuz Ceyar'la belediye şoförünün dostluğu görenleri şaşırttı
Domuz Ceyar'la belediye şoförünün dostluğu görenleri şaşırttı
Domuz Ceyar'la belediye şoförünün dostluğu görenleri şaşırttı
Domuz Ceyar'la belediye şoförünün dostluğu görenleri şaşırttı

Sokak Hayvanları, Veteriner, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Domuz Ceyar'la belediye şoförünün dostluğu görenleri şaşırttı - Son Dakika


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