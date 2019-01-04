Domuz Gribi Gürcistan'da 8 Can Aldı
46 dakika önce
Gürcistan'da, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gürcistan
'da, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hastalık Kontrolü ve Milli Halk Sağlığı Merkezi Müdürü Amiran Gamkrelidze, son dönemde Gürcistan genelinde H1N1 virüsü tespit edilen 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Ülkede bir salgın olmadığının altını çizen Gamkrelidze, virüs nedeniyle ölenlerde çeşitli kronik rahatsızlıklar bulunduğuna vurgu yaptı.
Gamkrelidze, virüsün salgına dönüşmesinin beklenmediğini de sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:55 Kaynak: AA
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