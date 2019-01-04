Son Dakika Haberleri: Domuz Gribi Gürcistan'da 8 Can Aldı

Domuz Gribi Gürcistan'da 8 Can Aldı

46 dakika önce

Gürcistan'da, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Domuz Gribi Gürcistan'da 8 Can Aldı, System.String[]
Gürcistan'da, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastalık Kontrolü ve Milli Halk Sağlığı Merkezi Müdürü Amiran Gamkrelidze, son dönemde Gürcistan genelinde H1N1 virüsü tespit edilen 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülkede bir salgın olmadığının altını çizen Gamkrelidze, virüs nedeniyle ölenlerde çeşitli kronik rahatsızlıklar bulunduğuna vurgu yaptı.

Gamkrelidze, virüsün salgına dönüşmesinin beklenmediğini de sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:55 Kaynak: AA

Gürcistan, Güncel
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