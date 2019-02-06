Domuz Gribi Japonya'da Yayılıyor
25 dakika önce
Japon hükümeti, domuz gribinin Osaka dahil 5 şehre yayıldığını belirterek önlem olarak 15 bin domuzun itlaf edildiğini bildirdi.
Japon
hükümeti, domuz gribinin Osaka dahil 5 şehre yayıldığını belirterek önlem olarak 15 bin domuzun itlaf edildiğini bildirdi.
Domuz gribinin Japonya
'nın Gifu vilayetinde Eylül
ayında patlak vermesinden sonra Achi vilayetinde de domuz gribine yakalanmış domuzlar bulundu. Tarım Bakanlığının bir yetkilisi, Japonya'da görülen domuz gribinin Çin
'de görülen Afrika
domuz gribinden daha farklı olduğunu söyledi. Bakanlık yetkilisi, domuzların Aichi'deki bir çiftlikten Osaka ve domuz gribinden etkilenen diğer üç vilayetteki domuz çiftliklerine sevk edildiğini ve bu çiftliklerde bulunan yaklaşık 15 bin domuzun itlaf edilip gömüldüğünü söyledi. Kabine
Genel Sekreteri Yoshihide Suga gerçekleştirdiği basın toplantısında, " Hükümet
, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için Tarım Bakanlığı ve ilgili yerel makamların karantina önlemlerinin hızlı ve eksiksiz bir şekilde uygulanması için işbirliği yapmasını sağlayarak elinden geleni yapacaktır" dedi.
Domuz ateşinin, domuzlar ve yaban domuzları için genellikle ölümcül olduğu fakat insanlar için bulaşıcı olmadığı biliniyor. - TOKYO
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:15 Kaynak: İHA
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