Son Dakika Haberleri: Domuz Gribi Japonya'da Yayılıyor

Domuz Gribi Japonya'da Yayılıyor

25 dakika önce

Japon hükümeti, domuz gribinin Osaka dahil 5 şehre yayıldığını belirterek önlem olarak 15 bin domuzun itlaf edildiğini bildirdi.

Domuz Gribi Japonya'da Yayılıyor, System.String[]
Japon hükümeti, domuz gribinin Osaka dahil 5 şehre yayıldığını belirterek önlem olarak 15 bin domuzun itlaf edildiğini bildirdi.

Domuz gribinin Japonya'nın Gifu vilayetinde Eylül ayında patlak vermesinden sonra Achi vilayetinde de domuz gribine yakalanmış domuzlar bulundu. Tarım Bakanlığının bir yetkilisi, Japonya'da görülen domuz gribinin Çin'de görülen Afrika domuz gribinden daha farklı olduğunu söyledi. Bakanlık yetkilisi, domuzların Aichi'deki bir çiftlikten Osaka ve domuz gribinden etkilenen diğer üç vilayetteki domuz çiftliklerine sevk edildiğini ve bu çiftliklerde bulunan yaklaşık 15 bin domuzun itlaf edilip gömüldüğünü söyledi.

Kabine Genel Sekreteri Yoshihide Suga gerçekleştirdiği basın toplantısında, " Hükümet, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için Tarım Bakanlığı ve ilgili yerel makamların karantina önlemlerinin hızlı ve eksiksiz bir şekilde uygulanması için işbirliği yapmasını sağlayarak elinden geleni yapacaktır" dedi.

Domuz ateşinin, domuzlar ve yaban domuzları için genellikle ölümcül olduğu fakat insanlar için bulaşıcı olmadığı biliniyor. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:15 Kaynak: İHA

Japonya, Güncel
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