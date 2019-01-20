Son Dakika Haberleri: Domuz gribi nedeniyle Gürcistan'a seyahat uyarısı

Domuz gribi nedeniyle Gürcistan'a seyahat uyarısı

1 saat önce

İran, 10 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'daki domuz gribi salgını nedeniyle vatandaşlarından bu ülkeye seyahat etmemelerini istedi.

Domuz gribi nedeniyle Gürcistan'a seyahat uyarısı, System.String[]
İran, 10 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'daki domuz gribi salgını nedeniyle vatandaşlarından bu ülkeye seyahat etmemelerini istedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:05 

İran, Gürcistan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konser Vermek İçin Gürcistan'a Giden Serdar Ortaç, Ülkeye Alınmadı Kestane Üretimi 'Gal Arısı' Tehdidi Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir

Afyonlu Teknikerin Kaynanadili Meyvesinden Ürettiği Kaktüs Sirkesi, Her Derde Deva Oluyor Akıllara Durgunluk Veren Olay! Parktaki Evsiz Kadına Uyuşturucu Verip Tecavüz Ettiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 12:31:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Domuz gribi nedeniyle Gürcistan'a seyahat uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]