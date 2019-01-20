Domuz gribi nedeniyle Gürcistan'a seyahat uyarısı
1 saat önce
İran, 10 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'daki domuz gribi salgını nedeniyle vatandaşlarından bu ülkeye seyahat etmemelerini istedi.
İran, 10 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'daki domuz gribi salgını nedeniyle vatandaşlarından bu ülkeye seyahat etmemelerini istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:05
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