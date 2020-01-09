"Domuz gribi virüsü bulaştığı yüzeyde 8 saat kalıyor" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'Domuz gribi virüsü bulaştığı yüzeyde 8 saat kalıyor' - Son Dakika

"Domuz gribi virüsü bulaştığı yüzeyde 8 saat kalıyor"

6 saat önce

Halk arasında domuz gribi olarak bilinen influenza A (H1N1) tipi virüsün bulaştığı yüzeyde 2 ila 8 saat boyunca canlılığını koruyacağını belirten Uzm. Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, "Yatak istirahati yapılmalı, bol sıvı alınmalı, eller sık sık yıkanmalıdır.

Halk arasında domuz gribi olarak bilinen influenza A (H1N1) tipi virüsün bulaştığı yüzeyde 2 ila 8 saat boyunca canlılığını koruyacağını belirten Uzm. Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, "Yatak istirahati yapılmalı, bol sıvı alınmalı, eller sık sık yıkanmalıdır. Bakteriyel enfeksiyon gelişmedikçe antibiyotiklerin tedavide yeri yoktur" dedi.

Grip virüsü olarak tanımlanan influenzanın özellikle sonbahar ve kış aylarında salgınlar yapan viral bir hastalık olduğunu dile getiren Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, önemli bilgiler verdi. Virüsün bazı azı alt tiplerinin hayvanlar üzerinde etkili olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, domuzlarda, kuşlarda da bu enfeksiyonların görülebileceğini belirtti. Burun akıntısı ve hapşırma durumlarının sık yaşandığını ve dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Kapıcıoğlu, influenza hastalığının çocuklarda yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı  ve boğaz ağrısı, yaygın kas ağrıları ile seyredebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Gebelerin risk altında olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, "Bağışıklık sistemi bozukluğu olanlarda, 2 yaş altındaki çocuklarda, kronik hastalığı olanlarda, obezlerde ve 65 yaş üstü bireylerde daha ağır seyreder ve bazen de ölümlere yol açabilir. İnfluenza virüsleri öksürük ve hapşırık ile havaya saçılan damlacıkların solunması ile eller aracılığı ile kişiden kişiye bulaşır. Virüs bulaştığı yüzeylerde 2-8 saat boyunca canlılığını korur. Kuluçka süresi 1-4 gün kadardır. Sonrasında klinik semptomlar görülmeye başlar. Tanı için burun ya da boğaz sürüntüsünün alınıp hızlı antijen testleri yapılabilir" diye konuştu.

EYLÜL VE EKİM AYI AŞI İÇİN ÖNEMLİ

Tedavide antiviral ilaçların kullanıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, bazı ilaçların kullanmasının tehlikeli olduğunu belirterek, "Özellikle aspirinin ateş dürücü olarak  kesinlikle kullanılmaması gerekir. Antiviral ajanlara ek olarak ağrı kesici ateş düşürücü, burun tıkanıklığını giderici ilaçlar verilebilir. Yatak istirahati yapılmalı, bol sıvı alınmalı, eller sık sık yıkanmalıdır. Bakteriyel enfeksiyon gelişmedikçe antibiyotiklerin tedavide yeri yoktur. Gripten korunmada en iyi yol bağışıklama yani aşılamadır. Risk grubundaki kişiler eylül ve ekim aylarında mutlaka aşı olmalıdır" dedi.


Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:35 Kaynak: DHA
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